-Sivas Valiliği 'kar' klibi beğeni topladı



- Sivas Valiliği kentte etkisini gösteren kar yağışının ardından kentin karla kaplı eşsiz görüntülerini hazırladığı video klip ile sergiledi. Klip kısa sürede beğeni topladı. Sivas Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, kentte aylardır beklenen kar yağışının olmasının ardından bir video klip hazırladı. Hazırlanan klipte tarihi kent meydanı başta olmak üzere kentin çeşitli bölgelerin de bulunan Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi, Eğriçimen yaylası ve Geminbeli geçidine de yer verildi.

Karla kaplı görüntüleri Valilik sosyal medya hesaplarından paylaşarak, “"Çok beklediğimiz kar yağışını, beklenen kış klipimizle taçlandırmak istedik. Bu memlekete en çok bembeyaz kar yakışıyor" açıklamasında bulundu. Eşsiz görüntüler kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.



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