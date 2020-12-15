Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
SİVAS - Vali Ayhan, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

SİVAS - Vali Ayhan, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

SİVAS - Vali Ayhan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Sivas Valisi Salih Ayhan'ın fotoğrafları oylaması - Salih Ayhan'ın konuşması Sivas Valisi Salih Ayhan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldıSİVAS (AA) - Sivas Valisi Salih Ayhan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Vali Ayhan, AA foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflar için oy kullandı.Ayhan, yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "6 güzel adam", spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" ile yaşam kategorisinde Özkan Bilgin'in "Van'da çığ felaketi" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.Anadolu Ajansının her yıl geleneksel hale getirdiği fotoğraf yarışmasına katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Ayhan, "Baktığımız zaman 2020'nin her gününe bir fotoğraf yarışması yapılması gerekiyor. 2020 yılı çok enteresan bir yıl oldu. Anadolu Ajansını tebrik ediyorum. Bizlere nostalji yaşatmış oldu." dedi.

Yarış Çığ Felaketi Muhabir Felaket Nostalji 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Bu Canavardan 1 Tane ÜretildiBu Canavardan 1 Tane Üretildi
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement