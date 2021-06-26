SİVAS - Üniversite adaylarının YKS heyecanı

- Sınavın yapıldığı iki okulun önü ve bahçesindeki kalabalık - Öğrencilerin sınav yerlerine gelişi - Çocukları sınava giren veliler ile röportaj - Okulların dışında bekleyen ve dua eden ailelerSİVAS - Sivas 'ta, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Sınavı (TYT) dolayısıyla sınava giren öğrenciler okullara alınmaya başlandı.Okul bahçesinde görevlilerce karşılanan öğrenciler, sınava girecekleri salonlara yönlendirildi. Aileler, sınava giren çocuklarını okul dışında bekledi. Bazı aileler, çocukları için Kur'an - ı Kerim okudu, dua etti.
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