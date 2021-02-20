SİVAS - Üç vaşak görüntülendi

- Vaşakların görüntüsü - Hüsnü Güler'in açıklaması Sivas 'ta üç vaşak görüntülendiSİVAS (AA) - Sivas 'ın Zara ilçesinde nesli tehlike altında olan vaşaklar görüntülendi.Ağlıkçay köyü muhtarı Hüsnü Güler, Divriği ilçesine giderken yolda üç vaşak gördü.Güler, vaşakları cep telefonunun kamerasıyla görüntüledi.Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ailecek gezmeye çıktığımız esnada yol kenarında araziye doğru üç vaşağın çıktığını fark ettik. Bölgemizde vaşakların sayılarında artış olmaya başladı. " dedi.
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