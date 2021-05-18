Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
SİVAS - Traktör ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

SİVAS - Traktör ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

- Kaza yapan otomobil - Yaralıya müdahale edilmesi - Ambulans içerisindeki yaralı - Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi - Kaza bölgesinde oluşan araç kuyruğu - Yola savrulan araç parçaları - Ambulansın gelişi - Yaralının ambulansa koyulması - Ambulansın gidişi - Yolda bekleyen araçların kontrollü geçişi - Ambulans içerisindeki yaralı çocuk - Kaza yapan traktör Sivas 'ta traktör ile otomobil çarpıştı: 5 yaralıSİVAS (AA) - Sivas 'ın Suşehri ilçesinde, traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.Bekir Özden yönetimindeki 06 FS 740 plakalı otomobil, D - 100 kara yolu Akçaağıl köyü yol ayrımında, Salih Kaya idaresindeki 58 SA 932 plakalı traktörle çarpıştı.Kazada, traktör sürücüsü Kaya, otomobilde bulunan Mustafa, Mecnun ve Özgür Özden ile Mehmet Ceylan yaralandı.Yaralılar, ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bild Gesi Yaralı Çocuk Trol 

İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement