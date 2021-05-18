SİVAS - Traktör ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

- Kaza yapan otomobil - Yaralıya müdahale edilmesi - Ambulans içerisindeki yaralı - Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi - Kaza bölgesinde oluşan araç kuyruğu - Yola savrulan araç parçaları - Ambulansın gelişi - Yaralının ambulansa koyulması - Ambulansın gidişi - Yolda bekleyen araçların kontrollü geçişi - Ambulans içerisindeki yaralı çocuk - Kaza yapan traktör Sivas 'ta traktör ile otomobil çarpıştı: 5 yaralıSİVAS (AA) - Sivas 'ın Suşehri ilçesinde, traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.Bekir Özden yönetimindeki 06 FS 740 plakalı otomobil, D - 100 kara yolu Akçaağıl köyü yol ayrımında, Salih Kaya idaresindeki 58 SA 932 plakalı traktörle çarpıştı.Kazada, traktör sürücüsü Kaya, otomobilde bulunan Mustafa, Mecnun ve Özgür Özden ile Mehmet Ceylan yaralandı.Yaralılar, ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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