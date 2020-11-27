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27 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
SİVAS - Trafik kazası: 2 yaralı

SİVAS - Trafik kazası: 2 yaralı

- Kaza yeri ve ambulanslar - Otomobilin çarptığı sinyalizasyon direği - Kazaya karışan araçlar Sivas 'ta trafik kazası: 2 yaralıSİVAS (AA) - Sivas 'ta karşı şeride geçen otomobilin ışıklı kavşakta bekleyen otomobile çarpması sonucu iki kişi yaralandı.T.Ö. idaresindeki 58 ABL 312 plakalı otomobil, Menderes ile 4 Eylül mahallelerini arasındaki kavşakta, önce sinyalizasyon direğine ardından da karşı şeritte ışıkta bekleyen B.Ü'nün kullandığı 58 BR 982 plakalı otomobile çarptı.Yaralanan T.Ö. ile araçtaki H.Ö, ambulanslarla Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Trafik Kazası 

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