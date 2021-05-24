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24 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
SİVAS - Trafik kazası: 1 yaralı

SİVAS - Trafik kazası: 1 yaralı

- Kaza yapan araçtan görüntü Sivas 'ta trafik kazaları: 3 yaralıSİVAS (AA) - Sivas 'ta meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.M.F.P. yönetimindeki 77 DL 458 plakalı otomobil, Yeşilyurt Mahallesi Şifa Sokak'ta beton direğe çarparak bir bahçeye devrildi.Kazada, araçta bulunan A.P. ile A.T.O. yaralandı.Yaralılar, Numune Hastanesi'nde tedavi altına alındı.A.G. idaresindeki 58 ABN 534 plakalı otomobil, Sivas - Erzincan kara yolunun Hafik ilçesi Yarhisar köyü mevkisinde yola aniden çıkan köpeğe çarptı.Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole devrildi.Kazada yaralanan sürücü, Hafik İlçe Hastanesi'ne kaldırıldı.Otomobilin çarptığı köpek ise telef oldu.

Trafik Kazası Köpek Direksiyon 

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