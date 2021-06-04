SİVAS - Tır ile traktör çarpıştı: 2 yaralı

- Kaza yerinden görüntüler - Kaza yapan araçlardan görüntülerSİVAS (AA) - Sivas 'ın Şarkışla ilçesinde tır ile traktörün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.Fırat Baltacı'nın (36) kullandığı 38 BK 907 plakalı tır ile Rıdvan Yıldırım'ın (43) idaresindeki 58 HF 961 plakalı traktör, Kayseri - Sivas kara yolunun Şarkışla ilçesi çıkışında çarpıştı.Çarpışmanın etkisiyle tırın dorse kısmı 50 metre sürüklenirken çekici yol kenarına, traktör ise şarampole devrildi.Kazada yaralanan 2 sürücü, ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
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