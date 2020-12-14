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14 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
SİVAS - Tilkinin otomobil anahtarını alıp kaçması kameralara yansıdı

SİVAS - Tilkinin otomobil anahtarını alıp kaçması kameralara yansıdı

- Tilkinin otomobilinin anahtarını kapmasını görüntüsü - Güvenlik görevlisinin tilkiye yiyecek vermesi Sivas 'ta tilkinin otomobil anahtarını alıp kaçması kameralara yansıdıSİVAS (AA) - Sivas 'ta bir güvenlik görevlisi, yiyecek bulmak için kulübeye gelen tilkiye otomobilinin anahtarını kaptırdı.Bir kamu kurumunda çalışan güvenlik görevlisi, her gün yiyecek bulmak için öğrenci yurduna gelen tilkiyi bir süre eliyle besledi, ardından da otomobilinin anahtarını sallayarak onunla oynamaya başladı.
Ancak bu sırada tilki yiyecek sandığı anahtarı kapıp kaçtı. Güvenlik görevlisi panikle bir süre tilkinin peşinden koştu.Tilkinin güvenlik kulübesine gelişi, verilen yiyeceği yediği anlar ve anahtarı alıp kaçması cep telefonu ve güvenlik kameralarına yansıdı.Güvenlik görevlisinin daha sonra yeniden gelen tilkiye sucuk vererek anahtarını kurtardığı öğrenildi.

Güvenlik Görevlisi Kamera Cep Telefonu 

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