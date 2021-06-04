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4 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Sivas'taki kazada hayatını kaybeden vatandaş toprağa verildi

Sivas'taki kazada hayatını kaybeden vatandaş toprağa verildi

Cenazeye katılanlar

Cenaze Trafik Kazası 

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( VAN ) VAN

- Sivas’ın Gölova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 9 kişiden Vanlı Özgür Görünüş, Bahçesaray ilçesinde toprağa verildi.
Sivas-Erzincan karayolu üzerindeki Gölova ilçesi geçişinde dün meydana gelen kazada 9 kişi hayatını kaybetmişti. İki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada hayatını kaybeden ve Van’ın Bahçesaray ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Özgür, Rabia ve Ali Baran Görünüş’ün acı haberi ilçeyi yasa boğmuştu. Aile fertlerinden baba Özgür Görünüş’ün cenazesi Van’a getirilirken, eşi Rabia ve oğlu Ali Baran’ın cenazesi de defnedilmek üzere İstanbul’a gönderildi. Bahçesaray ilçesine sabah saatlerinde getirilen Özgür Görünüş’ün cenazesi, gözyaşları arasında ilçe mezarlığında toprağa verildi.
Görünüş ailesinden geriye ise oğulları Ali Baran'ın doğum gönünden çekilmiş fotoğraf karesi kaldı.
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