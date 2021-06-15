- Sivas’ta zincirleme trafik kazası: 1 yaralı



- Sivas’ta 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre kaza Sivas-Erzincan Karayolu meydana geldi. Sivas istikametinde aynı yönde ilerleyen 4 araç çarpıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken kazada yaralanan bir kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. (OE-GF-Y)

