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28 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Sivas’ta zincirleme kaza...Bu kez 8 araç birbirine girdi

Sivas’ta zincirleme kaza...Bu kez 8 araç birbirine girdi

kaza yeri detayları

Güzergah Zincirleme Kaza 

-araçlardan görüntü
-röportaj
-detaylar

( SİVAS )- İki gün önce aynı güzergahta 5 aracın karıştığı farklı bir zincirleme kaza yaşanmıştı SİVAS

- Sivas’ta Numune kavşağında 8 aracın karıştığı zincirleme hasarlı kaza meydana geldi. İki gün önce aynı güzergahta 5 aracın karıştığı farklı bir zincirleme kaza yaşanmıştı.Edinilen bilgiye göre kaza Sivas-Erzincan karayolu Sivas kent merkezi Numune kavşağında meydana geldi. Erzincan istikametine gitmekte olan 8 araç birbirine girdi. Bir kişinin yaralandığı kazada maddi hasar oluştu. Yol araç ulaşımına kapandığı için trafikte bir süre aksama yaşandı. Aynı güzergahta iki gün önce meydana gelen farklı bir zincirleme kazada 5 araç birbirine girmiş bir kişi yaralanmıştı.
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