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15 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Sivas’ta yollar 5 bin 224 defa ulaşıma kapandı

Sivas’ta yollar 5 bin 224 defa ulaşıma kapandı

-Karla mücadele çalışmalarından arşiv görüntüler

( SİVAS )- Sivas’ta geride kalan kış mevsiminde bin 682 köy, mahalle ve mezra yolu toplamda 5 bin 224 defa ulaşıma kapandı SİVAS

İş Makinesi Karla Mücadele Kış Mevsimi 


- Sivas’ta geride kalan kış mevsiminde bin 682 köy, mahalle ve mezra yolu toplamda 5 bin 224 defa ulaşıma kapandı. Türkiye’nin en geniş yüz ölçümüne sahip 2. ili olan Sivas’ta karla mücadele çalışmaları bir hayli zor geçti. Geride kalan kış mevsiminde bin 682 köy, mahalle ve mezra yolu toplamda 5 bin 224 defa ulaşıma kapandı. Sivas İl Özel İdaresi, bin 682 yerleşim yerinde toplam 7 bin 405 kilometre yol ağında karla mücadele çalışması yaptı. 2020 yılı Kasım ayında karla mücadele çalışmalarına başlayan ekipler haftanın 7 günü 24 saat aralıksız çalıştı. Ulaşımın aksamaması için sadece İl Özel İdaresi bünyesinde; 32 adet greyder, 6 adet dozer, 22 adet yükleyici, 7 adet kar bıçaklı kamyon, 26 adet servis destek aracı olmak üzere toplam 93 adet iş makinesi ve 134 personel hizmet verdi.
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