Sivas'ta yoğun bakım yatak sayısı arttırıldı

-- Rektör Alim Yıldız açıklama,

--Yoğun bakım servisi gezme



( SİVAS )- Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi’nde 8 yataklı Göğüs Hastalıkları Yoğun Bakım Servisinin açılmasıyla yoğun bakım yatak sayısı 184’e yükseldi SİVAS



- Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi’nde 8 yataklı Göğüs Hastalıkları Yoğun Bakım Servisinin açılmasıyla yoğun bakım yatak sayısı 184’e yükseldi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesinin yeni hizmet binasının yapımına başlanması, Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinin açılması, mevcut hastanenin servislerinin yenilenmesi, var olan cihazların son teknoloji cihazlarla değiştirilmesi gibi birçok hizmete imza atan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine Göğüs Hastalıkları Yoğun Bakım Servisi açıldı. Servisin açılışına Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ünal Kılıç, Prof. Dr. Hilmi Ataseven, Prof. Dr. Hakan Yekbaş, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ömer Tamer Doğan ile sağlık çalışanları katıldı.

Öte yandan Hastane de yoğun bakım yatak sayısı da arttırıldı. Yeni oluşturulan sekiz yataklı göğüs üçüncü basamak yoğun bakım servisinin de hizmete girmesiyle hastanedeki yoğun bakım yatağı sayısı 184 oldu. Hastalar başka yerlere gitmek zorunda kalmayacak Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız, açılış programında yaptığı konuşmada, yeni açılan ünitelerin sayesinde hastaların başka yerlere gitmek zorunda kalmayacaklarını belirterek“ Bundan yaklaşık 2,5 ay önce dahiliyede 11 yataklı yoğun bakım ünitesini açmıştık. Bugün de göğüste 8 yataklı yoğun bakım ünitesini açıyoruz. Böylece hastanemizin daha kaliteli hizmet vermesi noktasında bir adım daha atmış oluyoruz. Bu ünitelerin hastaneye kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. İnşallah hastalarımıza daha iyi hizmetler verilecek ve hastalarımızı bir başka yere gönderme durumunda olmayacağız” dedi.

Açılışın ardından Rektör Yıldız ve beraberindekiler yoğun bakım ünitesini gezerek yoğun bakım ünitesinde tedavi gören hastalara geçmiş olsun dileklerini ilettiler. (DK-GF-Y)



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