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Sivas’ta yıldırım düştü bir kişi öldü
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8 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Sivas’ta yıldırım düştü bir kişi öldü

Sivas’ta yıldırım düştü bir kişi öldü

-Sel görüntüsü (cep telefonu)

Gürültü Sağanak Yağış Yıldırım Düştü Cep Telefonu Sağanak 

--Şarkıyla ilçe merkezi yoğun yağış
--Yıldırım düşmesi sonucu ölen kişi vesikalık

( SİVAS ) -- Sivas’ta gök gürültülü sağanak yağışla birlikte yıldırım düştü. 1 kişi öldü. SİVAS

- Sivas’ta etkili olan gök gürültülü sağanak yağışla birlikte yıldırım düştü. 1 kişi öldü. Sivas’ta öğle saatlerinde itibaren gök gürültü sağanak yağış etkisini gösterdi. Gürün ilçesi Karadoruk köyünde kuvvetli yağmur sele neden oldu. Ekili tarım arazileri zarar gördü. Bir ahırı su bastı. Ahırda bulunan inekler son anda kurtarıldı. Sel sularından köy merkezi de etkilendi. Köy meydanından akan sel suları cep telefonu ile görüntülendi. Gürün ilçesi Konakpınar köyünde ise yıldırım düştü. Bu sırada arazide bulunan Özgür Özbek isimli 43 yaşındaki vatandaş hayatını kaybetti. Yoğun yağış Şarkışla ilçesinde de etkisini gösterdi. İlçe merkezinde bardaktan boşalırcasına yağan yağmur su birikintileri oluşturdu. (YK-GF-
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