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01 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Sivas’ta yeni yılın ilk bebeği 00.02’de doğdu

Sivas’ta yeni yılın ilk bebeği 00.02’de doğdu

-SİVAS VALİSİNİN AİLE ZİYARETİ

Bebek Çeyrek Altın Allah Yeni Yıl 

--BEBEĞE ALTIN TAKILMASI
--BABA SELİM MARA RÖP

( SİVAS )- Sivas'ta, 2021 yılının ilk bebeği saat 00.02’de doğan Hacer İkra isimli bebek oldu. Bebeğe ilk hediye Vali Salih Ayhan’dan geldi SİVAS

- Sivas'ta, 2021 yılının ilk bebeği saat 00.02’de doğan Hacer İkra isimli bebek oldu. Bebeğe ilk hediye Vali Salih Ayhan’dan geldi. Sivas’ın Doğanşar ilçesinde yaşayan Rabia ve Selim Mara çiftinin ilk çocuğu 2021 yılının ilk saatlerinde Medicana Sivas Hastanesi'nde dünyaya geldi. Mara çifti, 2 kilo 900 gram ağırlığındaki bebeklerine Hacer İkra ismini verdi. Sivas Valisi Salih Ayhan da aileyi ziyaret ederek Rabia ve Selim Mara çiftini tebrik etti. Vali Ayhan, Hacer İkra bebeğe çeyrek altın takarak, bebek kıyafeti hediye etti. Baba Selim Mara, ilk bebeğinin dünyaya geldiğini ve heyecanlı olduğunu belirterek “Rabbime hamd olsun, ilk çocuğumuzu kucağımıza aldık. Rabbim herkese evlat nasip etsin, inşallah. Çok heyecanlıyım. Yılın ilk bebeğinin anne ve babası olmak bize nasip oldu, çok şükür. İnşallah herkes evlat sahibi olur. Bebeğimiz 00.02 civarında dünyaya geldi. Şuan Hacer İkra ismini düşünüyoruz. Bebeğimiz 2 kilo 900 ağırlığında doğdu” dedi.

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