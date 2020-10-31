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31 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Sivas'ta traktörle minibüs çarpıştı: Minibüsün sürücüsü yaralandı

Sivas'ta traktörle minibüs çarpıştı: Minibüsün sürücüsü yaralandı

Olay yerinden görüntüler

Trafik Kazası 

-kazaya karışan araçlar
-Detaylar

( SİVAS )- Kazada tarlaya uçan minibüsün sürücüsü yaralandı SİVAS

- Sivas’ta traktörle, minibüsün çarpıştığı trafik kazasında tarlaya uçan minibüsün sürücüsü yaralandı. Edinilen bilgilere göre kaza, 12.30 sıralarında Sivas kent merkezi Necmettin Erbakan Bulvarı Cezaevi kavşağında meydana geldi. M.K. idaresindeki 58 ABR 091 plakalı traktör, kavşakta A.B. idaresindeki 58 ABZ 390 plakalı Volkswagen marka minibüsle çarpıştı. Çarpışma sonrası yol kenarında bulunan tarlaya savrulan minibüsün sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Kazada, minibüs ve traktörde maddi hasar oluştu. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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