Sivas’ta trafik kazası: 4 yaralı

- Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği pikap yol kenarına uçtu, kazada 4 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre kaza, saat 9.30 sıralarında Sivas - Ankara karayolu Yıldızeli ilçesi Yaraşbeli mevkiinde meydana geldi. S.Ö idaresindeki 71 BE 878 plakalı pikap, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak yol kenarına uçtu. Yol kenarında bulunan kum yığının üzerine çıkarak duran pikapta bulunan sürücü S.Ö., G.Ö., S.Ö., ve H.Ö. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Yıldızeli ilçe hastanesine kaldırıldılar. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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