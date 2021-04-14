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14 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Sivas’ta trafik kazası: 1 yaralı

Sivas’ta trafik kazası: 1 yaralı

Olay yerinden detay

Hastane Trafik Kazası 

-Kaza yapanlardan detay
-Otomobil ve motosikletten detay

( SİVAS )- Sivas’ta otomobil sürücüsünün motosiklete çarptığı kazada 1 kişi yaralandı SİVAS

- Sivas’ta otomobil sürücüsünün motosiklete çarptığı kazada 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre kaza, Yenimahalle Halil Rıfat Paşa caddesinde meydana geldi. M.K idaresindeki 44 KP 824 plakalı Tofaş marka otomobil, K.S idaresindeki 58 ABB 414 plakalı motosiklete çarptı. Kazanın etkisiyle yere devrilen motosiklette deki sürücü K.S hafif şekilde yaralandı. Yaralı olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. (MK-GF-Y)
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