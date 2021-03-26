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26 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Sivas'ta trafik kazası: 1 yaralı

Sivas'ta trafik kazası: 1 yaralı

-Kaza yeri detay

Ticari Taksi Polis Hastane Trafik Kazası Polis Merkezi 

--Araçlardan detay
--Diğer detaylar

( SİVAS )- Sivas’ ta ticari taksiyle otomobilin çarpıştığı kazada savrulan araçlar park halindeki 1 araca çarptı, kazada 1 kişi yaralandı. SİVAS

- Sivas’ ta ticari taksiyle otomobilin çarpıştığı kazada savrulan araçlar park halindeki 1 araca çarptı, kazada 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre kaza, kent merkezi Alibaba Caddesi üzerinde bulunan polis merkezi amirliği önünde meydana geldi. M.Y. idaresindeki 58 T 0909 plakalı Hyundai marka ticari taksi, 58 ACJ 206 plakalı Opel marka otomobille çarpıştı. Kazanın etkiyle savrulan 58 ACJ 206 plakalı araç park halinde ki 38 YL 388 plakalı Ford marka araca çarparak durdu. Olay yerine gelen 112 ekipleri yaralı taksi sürücüsünü hastaneye kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazaya karışan 3 araçta da maddi hasar oluştu. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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