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Sivas'ta trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
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7 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Sivas'ta trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Sivas'ta trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

helikopterin inişi

Ambulans Helikopter Trafik Kazası Altın Helikopter Direksiyon 

-olay yeri görüntüsü
-detaylar

( SİVAS )- Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, üç kişi yaralandı SİVAS

- Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü üç kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza D-100 Karayolu Sivas'ın Koyulhisar ilcesi Ortaseki Köyü geçişinde meydana geldi. Kazada İstanbul'dan Bayburt istikametine gitmekte olan Y.S. yönetimindeki 33 KE 8755 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi nedeniyle yoldan çıkarak bariyerlere çarptı. Araçta bulunan Yunus Sağdıç olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta bulunan, C.S., Y.S., M.S ise ağır yaralandı. Yaralılardan C.S. ambulans helikopterle Sivas'a sevk edildi. Diğer yaralılar Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.
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