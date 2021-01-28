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28 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Sivas’ta soba zehirlenmesi: 1 ölü

Sivas’ta soba zehirlenmesi: 1 ölü

olay yeri detay

( SİVAS )- Sivas’ın Ulaş ilçesinde sobadan sızan gazdan zehirlenen kadın hayatını kaybetti SİVAS

Yaşlı Kadın Evde Tek Başına Olay Yeri İnceleme Soba Zehirlenmesi Sağlık Ekipleri 


- Sivas’ın Ulaş ilçesinde sobadan sızan gazdan zehirlenen kadın hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre olay, Ulaş ilçesi Esentepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan müstakil evde tek başına yaşayan S.D.’den haber alınamadığı ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Camı kırarak eve giren sağlık ekipleri, 57 yaşındaki kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. İlk değerlendirmelere göre yaşlı kadının sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği düşünülüyor. Yaşlı kadının cesedi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonrası morga kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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