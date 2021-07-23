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Sivas’ta silahlı kavga: 1 yaralı
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23 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlandı
Sivas’ta silahlı kavga: 1 yaralı

Sivas’ta silahlı kavga: 1 yaralı

-Olay yerinden detay

İlk Müdahale Polis Vahabi Silahlı Kavga Sağlık Ekipleri 

--Polis ekiplerinden detay

( SİVAS )- Sivas’ta aralarında husumet bulunan iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi ayağından yaralandı SİVAS

- Sivas’ta aralarında husumet bulunan iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi ayağından yaralandı. Edinilen bilgilere göre olay kent merkezi Dedebalı Mahallesi Abdülvahabi Gazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Daha önceden aralarında husumet bulunan M.I.(26) ile A.Y. (31) cadde üzerinde karşılaştı. Burada aralarında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. A.Y. yanında getirdiği tabancayla iki el ateş etti. M.I. ayağından yaralanırken bir kuşun ise park halindeki bir aracın kapısına isabet etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi kaldırıldı. Şüpheli şahıs A.Y. ise silahıyla birlikte olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. (OE-
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