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31 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Sivas’ta sahte içki operasyonu

Sivas’ta sahte içki operasyonu

-Ekiplerin evde yaptığı arama cep telefonu görüntüsü

Sahte İçki Veresiye Defteri Cep Telefonu Polis Ekipleri Sahte İçki Operasyonu 

--Ele geçirilenlerden fotoğraf

( SİVAS ) SİVAS

- Sivas’ın Divriği ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda etil alkol ve sahte içki ele geçirildi. Divriği İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sahte içki üretip, satıldığı bilgisini almaları üzerine şüpheli bir şahsın iş yerinde ve aracında arama yaptı. Yapılan aramalar sonucunda çok sayıda sahte içki ele geçirildi. Yapılan aramalar sonucu 14 adet 5’er litrelik etil alkol, 46 adet 0,5’er litrelik sahte üretim rakı, 7 adet 0,5’er litrelik sahte üretim viski, 2 adet viski kiti, 2 kilogram anason aroması, 2 adet 45 ml’lik malt aroması, 7 adet 9 mm fişek, 2 adet veresiye defteri ve 11 adet kuru sıkı fişek ele geçirildi. Olayla ilgili M.C. ve İ.F.Ş isimli şahıslar hakkında yasal işlem yapıldı. (MK-VK-ÖZ-Y)
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