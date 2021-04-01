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01 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Sivas’ta otobüs kazası: Çok sayıda yaralı

Sivas’ta otobüs kazası: Çok sayıda yaralı

Olay yerinden görüntüler

( SİVAS )-Sivas’ın Suşehri ilçesinde otobüs kazası meydana geldi. Çok sayıda sağlık ekibi ve itfaiye olay yerine sevk edildi. SİVAS

Polis Sağlık Ekibi Otobüs Kazası 


- Sivas’ın Suşehri ilçesinde otobüs kazası meydana geldi. Çok sayıda sağlık ekibi olay yerine sev edildi. Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas’ın Suşehri ilçesi D-100 karayolunda meydana geldi. Yolcu otobüsü, ilçe merkezine yaklaşık 5 kilometre kala virajı alamayarak tarlaya uçtu. Tarlaya uçan otobüs, yan yattı. Edinilen ilk bilgilere göre kazada, 21 kişi yaralandı. Çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi.
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