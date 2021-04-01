Sivas’ta otobüs kazası: Çok sayıda yaralı



- Sivas’ın Suşehri ilçesinde otobüs kazası meydana geldi. Çok sayıda sağlık ekibi olay yerine sev edildi. Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas’ın Suşehri ilçesi D-100 karayolunda meydana geldi. Yolcu otobüsü, ilçe merkezine yaklaşık 5 kilometre kala virajı alamayarak tarlaya uçtu. Tarlaya uçan otobüs, yan yattı. Edinilen ilk bilgilere göre kazada, 21 kişi yaralandı. Çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi.



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