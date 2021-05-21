Sivas’ta OSB’de korkutan yangın

-Yangın alanından detay

-Korkmuş köpekten detay



( SİVAS ) SİVAS



- Sivas’ta organize sanayi bölgesinde yangın meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yangın Sivas Organize Sanayi Bölgesi 2. Kısımda meydana geldi. Yangın bir fabrikanın bitişiğinde bulunan güvenlik kulübelerinde, bilinmeyen bir nedenle başladı.

Üç plastik kulübe kısa sürede tamamen yandı. Yangın, OSB itfaiyesi ve Sivas Belediyesi İtfaiyesinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangında sadece maddi hasar oluştu. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı. Öte yandan yangın bölgesindeki bir köpeğin korkarak kulübesinin arkasına sığındığı görüldü.



