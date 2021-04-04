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04 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
Sivas’ta MSÜ sınavı heyecanı, kimliğini düşüren adayın imdadına polis yetişti

Sivas’ta MSÜ sınavı heyecanı, kimliğini düşüren adayın imdadına polis yetişti

- KAPI ÖNÜNDE BEKEYEN ÖĞRENCİ VE AİLELERİ DETAY

Fakülte Polis Memuru Memur Kullar Öğrenciler 

--ÖĞRECİLERİN İÇERİ ALINMASI DETAY
--SINAVA GEÇ KALAN ÖĞRENCİ DETAY
--KİMLİĞİNİ POLİS GETİREN ÖĞRENCİ DETAY
--VATANDAŞ RÖP
--SINAVA GİRECEK ADAYLAR RÖPORTAJ

( SİVAS )- Sivas’ta MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı heyecanı yaşandı. Polis memuru kimliğini düşüren bir adaya kapıların kapanmasına son 5 dakika kimliğini yetiştirdi SİVAS

- Sivas’ta MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı heyecanı yaşandı. Polis memuru kimliğini düşüren bir adaya kapıların kapanmasına son 5 dakika kimliğini yetiştirdi. Milli Savunma Üniversitesi(MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı tüm Türkiye’de olduğu gibi Sivas’ta da yapıldı. Sabah saatlerinde kalkan adaylar kentte bulunan çeşitli okulların yolunu tuttu. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi kampüsünde de sınav heyecanı yaşandı. Adaylar heyecanla sınava girecekleri fakültelerin önüne gelerek kapıların açılmasını bekledi. Kapıların açılmasıyla birlikte öğrenciler sosyal mesafe kuralına uyarak sırasıyla içeri alındı. Adaylara girişte maske verilerek dezenfektan sıkıldı. Saat 10:00’ u gösterdiğinde ise kapılar kapandı. Kimi öğrenciler sınava geç kalırken kimilerinin ise belgeleri eksik olduğu için sınav salonlarına alınmadı. Cumhuriyet Üniversitesi kampüsünde kimliğini düşüren öğrencinin yardımına ise polis yetişti. Edebiyat Fakültesi A bloğun önünde çaresizce bekleyen bir adayın kimliğini, kapıların kapanmasına 5 dakika kala polis memuru getirdi. Kimliğini polis memurundan koşarak gidip alan aday sınav salonuna girdi. (DK-GF-
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