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1 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Sivas’ta kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu

Sivas’ta kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu

-çatı uçması detay

--devrilen tuğlalar detay

( SİVAS ) SİVAS

- Sivas’ta etkili olan kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu, hasara yol açtı. Sivas’ta bir süredir etkili olan rüzgar bugün öğleden sonra kuvvetini arttırdı. Kent merkezi Tuzlugöl Mahallesinde 4 katlı bir binanın çatısından kopan parçalar çevreye savruldu. Mimar Sinan Mahallesinde ise inşaat halindeki bir binanın duvarı bitişiğinde bulunan binanın balkon ve giriş kısmına devrildi. Her iki olayda da uçmasında maddi hasar meydana geldi. Kuvvetli rüzgarın neden olduğu olumsuzluklarda yaralanan olmadı. (VK-GF-Y
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