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Sivas’ta kurban kesim heyecanı
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20 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Sivas’ta kurban kesim heyecanı

Sivas’ta kurban kesim heyecanı

Kurban kesim alanı detay

Bayram Namazı Allah Hayvan 

-Hayvanın yatırılması detay
-vatandaş röp.
-bıçak bileme detay
-kurbanlık detay
-detaylar

( SİVAS )- Sivas’ta vatandaşlar bayram namazının ardından kurban kesim alanlarında kurbanlarını kesmenin sevinç ve huzurunu yaşadı SİVAS

- Sivas’ta vatandaşlar bayram namazının ardından kurban kesim alanlarında kurbanlarını kesmenin sevinç ve huzurunu yaşadı. Sivas’ta vatandaşlar sabahın erken saatlerinde bayram namazının ardından kurbanlarını kesmek üzere yola koyuldu. Sivas Belediyesi tarafından tahsis edilen kurban kesim alanlarına akın etti. Büyük heyecan yaşayan vatandaşlar hijyen kurallarına uyarak kurbanlarını kesti. Araçlarla kesim alanlarına getirilen hayvanlar traktör yardımı ile ayaklarından kaldırılarak kurban edildi. Vatandaşların mutluluğu ve heyecanı ise yüzlerine yansıdı. Kurbanını kesmeye gelen İbrahim Toraman, ”Çok mutluyum. Allah cümlesine nasip etsin. İnşallah devamı gelir. Akşamdan beri hayvanın başını bekliyoruz. Sabaha kadar sevdik şimdi de kurban edeceğiz’’ dedi.
Yahya Yavuz ise, ”Şuanda Allah için niyetlendiğimiz kurbanımızı belediyemizin tahsis ettiği yerde keseceğiz inşallah. Çok mutluyum. Allah herkese nasip etsin kesmeyi’’ diye konuştu.

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