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Sivas’ta kundaklama şüphesi:2 kişi aranıyor
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11 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Sivas’ta kundaklama şüphesi:2 kişi aranıyor

Sivas’ta kundaklama şüphesi:2 kişi aranıyor

-Helikopter pistinde inceleme yapan polis detay

Polis Ağaçlı Helikopter 

--Şahısların polis tarafından aranması detay

( SİVAS ) - SİVAS

- Sivas’ta Sağlık Bakanlığı Hava Ambulansı Merkezi helikopter pisti yakınlarında iki kişi tarafından ateş yakılmak istenmesi güvenlik görevlilerinin dikkatinden kaçmadı. Edinilen bilgiye göre olay Sağlık Bakanlığı Sivas İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Hava Ambulansı Merkezine yakın bir noktada gerçekleşti. Merkezin helikopter pistinden sorumlu güvenlik görevlileri, piste yakın ağaçlık alanda iki kişinin bir otomobil lastiğini yakmaya çalıştığını fark etti. Kundaklama şüphesi üzerine güvenlik görevlileri polisten yardım isteyerek olaya müdahale etti. Fark edildiklerini anlayan iki kişi kaçarak izlerini kaybettirmeye çalıştı. Polis şüpheli iki kişinin bulunması için çevrede geniş çaplı arama çalışması başlattı. (MTV-GF-
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