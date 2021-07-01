Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
1 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
Sivas’ta kene can aldı, ölüm 12’e yükseldi

Sivas’ta kene can aldı, ölüm 12’e yükseldi

-Cenazenin morgdan çıkarılışı detay

( SİVAS )- Sivas’ta bir süredir hastanede Kırım Kongo Kanamalı (KKKA) ateşi hastalığı şüphesiyle tedavi gören M.A. hayatını kaybetti. KKKA’dan dolayı ölenlerin sayısı 12’ye yükseldi SİVAS

Hastane Cenaze Altın 


- Sivas’ta bir süredir hastanede Kırım Kongo Kanamalı (KKKA) ateşi hastalığı şüphesiyle tedavi gören M.A. hayatını kaybetti. KKKA’dan dolayı ölenlerin sayısı 12’ye yükseldi. Sivas’ta 41 yaşındaki evli 3 çocuk babası M.A. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Bir süredir tedavi gören M.A. bugün hayatını kaybetti. M.A.’nın cenazesi Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak defnedilmek üzere Yıldızeli Karalar köyüne götürüldü. (OE-
İlgili Foto Galeriler
Şehit Kaymakam Son Yolculuğuna UğurlandıŞehit Kaymakam Son Yolculuğuna Uğurlandı
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Tanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandıTanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandı
CHP milletvekilinin acı günüCHP milletvekilinin acı günü
Savcı Mehmet Selim Kiraz Son Yolculuğuna UğurlandıSavcı Mehmet Selim Kiraz Son Yolculuğuna Uğurlandı
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı