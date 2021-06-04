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4 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Sivas'ta kazada hayatını kaybeden 9 kişinin cenazeleri ailelerine teslim edildi

Sivas'ta kazada hayatını kaybeden 9 kişinin cenazeleri ailelerine teslim edildi

Morg önünden detay

Bebek Cenaze Trafik Kazası 

-Cenazelerin aracı yüklenmesi

( SİVAS )-Sivas’ın Gölova ilçesinde 9 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasının ardından ölenlerin cenazeleri yakınlarına teslim edildi SİVAS

- Sivas’ın Gölova ilçesinde 9 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasının ardından ölenlerin cenazeleri yakınlarına teslim edildi. Edinilen bilgiye göre kaza, Sivas-Erzincan karayolu Gölova ilçesi Çataklı köyü kayınlarında meydana geldi. Sivas’tan Erzincan istikametine gitmekte olan Hamza Çelik yönetimindeki 34 KJ 6418 plakalı Ford marka kamyonet ile karşı istikametten gelen Özgür Görünüş yönetimindeki 34 NF 9250 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada Ford marka otomobil içerisinde bulunan 3’ü çocuk 6 kişi, diğer araçta bulunan biri bebek 3 kişi olmak üzere toplamda 9 kişi öldü. Kazada ölen; Rabia Görünüş (28), Özgür Görünüş (31), Ali Görünüş (1), Burak Efe Dündar (10), Gökmen Dündar (36), Hamza Çelik (62), Edanur Çelik (20), Necla Dündar (40) ve Hasan Çelik’in (75) cenazeleri Suşehri ve Gölova Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Cenazeler gece yarısı, Sivas’a ulaşan yakınlarına teslim edildi. Cenazeler Van, Ağrı ve İstanbul illerine gönderildi.
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