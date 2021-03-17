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17 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Sivas’ta kar kürüme aracı devrildi: 2 yaralı

Sivas’ta kar kürüme aracı devrildi: 2 yaralı

Şarampole devrilen kar kürüme aracı

Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-Araçtan yaralı olarak kurtulan 2 kişiye sağlık ekiplerinin müdahalesi
-Sedye ile ambulansa alınmaları
-Detay

( SİVAS -ÖZEL) SİVAS

- Sivas’ta kar kürüme aracının devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza; Sivas-Tokat karayolu Çamlıbel tepesi yakınlarında meydana geldi. Oğuzhan G. idaresideki Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü Çamlıbel Bakımevine ait kar kürüm aracı sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Sivas yönünde kar kürüme çalışması yaparken devrilen araçtan sürücü ile birlikte yanındaki şahıs yaralı olarak kurtuldu. Hafif şekilde yaralan özel şirket çalışanları sağlık ekipleri tarafından ambulansla Yıldızeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri buzlanma olan yolda başka bir kaza yaşanmaması için önlem aldı. (Nİ-GF-
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