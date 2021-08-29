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Sivas'ta kamyonet ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
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29 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Sivas'ta kamyonet ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Sivas'ta kamyonet ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Olay yerinden detay

Polis Hastane Trafik Kazası Polis Ekipleri Köprü 

-Kazaya karışan araçlardan detay
-polis ekiplerinden detay

( SİVAS ) SİVAS

- Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza Yenişehir Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı giriş kavşağında meydana geldi. D.K. yönetimindeki 58 BD 297 plakalı Mitsubishi marka kamyonetle, Ankara istikametine giden K.A. yönetimindeki 25 HC 773 plakalı Ford marka otomobil kavşakta çarpıştı. Kazanın etkisiyle savrulan araçlar köprünün duvarına çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü D.K ile otomobilde bulunan E.A ve E.A yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu bildirildi.
Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. (MK-GF-Y)
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