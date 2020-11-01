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01 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Sivas’ta kamyon yan yattı, araç içerisinde sıkışan sürücü güçlükle kurtarıldı

Sivas’ta kamyon yan yattı, araç içerisinde sıkışan sürücü güçlükle kurtarıldı

Kazadan detay

İlk Müdahale Polis Hastane Bild 

-Sıkışan sürücüyü çıkarmak için yağmur altında çalışan ekiplerden detay
-Yaralıdan detay

( SİVAS ) SİVAS

- Sivas’ta virajı alamayan kamyon yan yattı, araç içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından güçlükle kurtarıldı. Edinilen bilgilere göre kaza Sivas Karaçayır yolu Paşabahçe mesire alanı yakınında meydana geldi. Sivas istikametine giden Y.S. idaresinde ki 58 ABU 242 plakalı kamyon yağmurun da etkisiyle kayganlaşan yolda virajı alamayarak yan yattı. Karşı şeride geçerek yan yatan kamyon sürücüsü araç içerinde sıkıştı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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