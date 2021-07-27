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Sivas’ta kaçakçılık operasyonu, 20 bin adet makoron ele geçirildi
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27 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Sivas’ta kaçakçılık operasyonu, 20 bin adet makoron ele geçirildi

Sivas’ta kaçakçılık operasyonu, 20 bin adet makoron ele geçirildi

Ekipler tarafından ele geçirilen kaçak makaron ve bandroller

( SİVAS ) SİVAS

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- Sivas’ta polis ekiplerince yapılan kaçakçılık operasyonunda çok sayıda kaçak makaron ele geçirilirken olayla ilgili 2 şahıs hakkında işlem yapıldı. Sivas’ta Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce ilde kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Yapılan çalışmalar kapsamında il merkezinde faaliyet gösteren iki iş yerinde arama yapıldı. Yapılan aramada 20 bin adet bandrolsüz makaron, 5 bin 440 adet içi tütünle doldurulmuş makaron ve 110 adet TAPDK bandrolü ele geçirildi. Suça karışan 2 şahsa ise 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan gerekli yasal işlem yapıldı. (DK-OE-
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