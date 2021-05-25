Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
Sivas'ta iki araç kafa kafaya çarpıştı: 9 yaralı

Sivas'ta iki araç kafa kafaya çarpıştı: 9 yaralı

Kaza yeri

İlk Müdahale Hastane Sağlık Ekibi Güvenlik Güçleri 

-Yaralılar yerde yatarken
-Yaralılara müdahale
-Genel ve detaylar

( SİVAS ) - SİVAS

- Sivas'ta iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 9 kişi yaralandı. Kaza, Sivas merkezden 35 kilometre uzakta Olukman Köyü yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, şantiyeye işçi ve yemek götüren B.A. idaresindeki 58 FR 184 plakalı Hyundai marka panelvan ile karşı istikametten gelen M.Ö. idaresindeki 58 NP 600 plakalı Ford marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 9 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kaza yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi. Kaza ile ilgili güvenlik güçleri olay yerinde inceleme yaptı. (MK-HİV-
İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement