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3 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Sivas’ta iki araç kafa kafaya çarpıştı: 9 ölü

Sivas’ta iki araç kafa kafaya çarpıştı: 9 ölü

OLAY YERİ

( SİVAS - OLAY YERİ - 2) SİVAS

Trafik Kazası 


- Sivas’ın Gölova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre kaza, Sivas-Erzincan karayolu Sivas’ın Gölova ilçesi geçişinde meydana geldi. İki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti. (NY-GF-AŞ-Y)
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