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Sivas’ta fener alayı yürüyüşü renkli görüntüler oluşturdu
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30 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Sivas’ta fener alayı yürüyüşü renkli görüntüler oluşturdu

Sivas’ta fener alayı yürüyüşü renkli görüntüler oluşturdu

-Yürüyüşten drone görüntüsü

Gaziler Fener Alayı Asker 

--Vatandaş detay

( SİVAS -DRONE)- Sivas’ta 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99’uncu yıl dönümü dolayısıyla fener alayı yürüyüşü düzenlendi.
SİVAS

- Sivas’ta 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99’uncu yıl dönümü dolayısıyla fener alayı yürüyüşü düzenlendi.
Yürüyüşe Sivas Valisi Salih Ayhan, 5. Piyade Eğitim Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Ayhan Ocak, askerler, gaziler, kamu kurumu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Sivas Tarihi tren garı önünden başlayan yürüyüşte katılımcılar ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle İnönü Bulvarı üzerinden Cumhuriyet meydanına kadar yürüdü. Yürüyüşte güzel görüntüler oluştu. Sivas Valiliği önünde biten yürüyüş İstiklal Marşının okunmasıyla son buldu. (OE-GF-Y)
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