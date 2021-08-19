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Sivas’ta F-16’nın prova uçuşu nefes kesti
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19 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Sivas’ta F-16’nın prova uçuşu nefes kesti

Sivas’ta F-16’nın prova uçuşu nefes kesti

F-16’LARIN Uçuşu detay

Efes Kamera Altın Cep Telefonu 

-Kent merkezi detay
-Vatandaşlar detay

( SİVAS )- Muharip Uçağı F-16’nın prova uçuşu Sivaslı vatandaşları heyecanlandırdı SİVAS

- Muharip Uçağı F-16’nın prova uçuşu Sivaslı vatandaşları heyecanlandırdı. Sivas Kongresi’nin 102. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 4 Eylül’de yapılacak olan etkinlikler öncesi Muharip Uçağı F-16 prova uçuşu yaptı. Kentin farklı noktalarından görülebilen uçuş izleyenleri heyecanlandırdı. Tarihi kent meydanında bulunan vatandaşlar nefes kesen uçuşu cep telefonu kameralarıyla da kayıt altına almayı unutmadı. (MK-GF-Y)
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