Sivas’ta F-16’nın prova uçuşu nefes kesti

- Muharip Uçağı F-16’nın prova uçuşu Sivaslı vatandaşları heyecanlandırdı. Sivas Kongresi’nin 102. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 4 Eylül’de yapılacak olan etkinlikler öncesi Muharip Uçağı F-16 prova uçuşu yaptı. Kentin farklı noktalarından görülebilen uçuş izleyenleri heyecanlandırdı. Tarihi kent meydanında bulunan vatandaşlar nefes kesen uçuşu cep telefonu kameralarıyla da kayıt altına almayı unutmadı. (MK-GF-Y)
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