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Sivas'ta düğün dönüşü kaza: 1 ölü, 5 yaralı
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8 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Sivas'ta düğün dönüşü kaza: 1 ölü, 5 yaralı

Sivas'ta düğün dönüşü kaza: 1 ölü, 5 yaralı

Olay yeri

İlk Müdahale Direksiyon 

-Hastane detayları

( SİVAS )-Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde düğün dönüşü yaşanan kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı SİVAS

- Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde düğün dönüşü yaşanan kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza Sivas’ın Yıldızeli ilçesi Çağlayan köyünde yaşandı. Karakoç köyünde katıldıkları düğünden dönen Mustafa Meral (56) yönetimindeki 60 HN 278 plakalı Fiat marka otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu şarampole uçtu. Kazada araçta bulunan Ayşe Besler (22) camdan çıkarak olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü ve araçta bulunan; Ali Ensar İlter (3), Tuğba Lale (19), Gani Lale (66) ve Memduha Lale (66) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Yıldızeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Memduha Lale burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sivas’a sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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