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Sivas'ta bir market alev alev böyle yandı
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9 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlandı
Sivas'ta bir market alev alev böyle yandı

Sivas'ta bir market alev alev böyle yandı

-Yangın detay

Market Yangın Altın Trol 

--İtfaiye müdahalesi
--Yangının söndürülmesi

( SİVAS -EK-AKTÜEL) SİVAS

- Sivas’ta bir markette çıkan yangın geceyi aydınlattı, yangın marketin üzerindeki binaya sıçramadan kontrol altına alındı. Edinilen bilgiye göre yangın Sivas Kent Merkezi Gültepe Mahallesinde bulunan bir markette çıktı. Geç saatlerde çıkan yangında bir marketin dış cephesi bilinmeyen bir nedenle alevler içerisinde kaldı. Geceyi aydınlatan yangın paniğe neden oldu. Marketin üzerinde bulunan binadakiler tahliye edildi. Sivas Belediyesi İtfaiye ekiplerinin erken müdahalesi ile yangın binaya sıçramadan kontrol altına alındı. Maddi hasar oluşan yangında yaralanan olmadı. Yangının çıkış nedeninin tespit edilebilmesi için inceleme başlatıldı.
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