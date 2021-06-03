Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
3 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Sivas’ta bir ev alev alev yandı, o anlar kameraya yansıdı

Sivas’ta bir ev alev alev yandı, o anlar kameraya yansıdı

Yanan evin cep telefonu görüntüsü

Jandarma Kamera Cep Telefonu 

-Vatandaşların yangını taşıdıkları su dolu kovalarla söndürmeye çalışması
-Gündüz detay

( SİVAS ) SİVAS

- Sivas’ın Yıldızeli ilçesi Aşağıçakmak köyünde bir ev alevlere teslim oldu. Evin yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.Edinilen bilgilere göre, Aşağıçakmak köyünde K.K.’ye ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören köylüler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiyenin olay yerine gelmesini beklemeyen köylüler yangını kovalara doldurdukları suyla söndürmeye çalıştı. Yanan ev, bir süre sonra Yıldızeli ve Sivas itfaiyesinin çalışmasıyla söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale gelirken jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Alev alev yanan evin o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Şırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiŞırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement