Sivas'ta bir araç istinat duvarına çarptı: 2 ölü, 2 ağır yaralı

-Kaza yapan aracın kaldırılması

-Helikopterden görüntü

-Yaralıların hastaneye nakli



( SİVAS ) SİVAS



- Sivas’ın Zara ilçesi Dereköy mevkiinde meydana gelen trafik kazasında dede torun hayatını kaybetti, nine ve diğer torun ise ağır yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza Sivas’ın Zara ilçesine bağlı Dereköy mevkiinde meydana geldi. M.P.(70) Yönetimindeki 54 UG 705 plakalı araç yoldan çıkarak istinat duvarına çarptı. M.P. ve torunu F.P. (16) olay yerinde hayatlarını kaybetti. Eşi A.P (65) ve diğer torun E.Y.(18) ise ağır yaralandı. Yaralılar ambulans helikopterle Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu bildirildi.



