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08 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Sivas’ta 4.4 büyüklüğünde deprem

Sivas’ta 4.4 büyüklüğünde deprem

Sallanan avize görüntüsü

Deprem Oğlan 

-Röportaj
-Detaylar

( SİVAS -EK) SİVAS

- Sivas’ın Gemerek ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Sivas’ın Geremek ilçesi Karagil köyü yakınlarında deprem meydana geldi. AFAD depremin saatini 01.01 ve büyüklüğünü 4.4 olarak açıkladı.
İlk belirlemelere göre hasar ve can kaybı meydana gelmedi. 2 Şubat tarihinde depremin meydana geldiği çok yakın bir nokta olan Kayseri’nin Sarıoğlan ilçesinde 4.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti.
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