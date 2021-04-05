Sivas’ta 103 amiral hakkında suç duyurusunda bulunuldu

--Memur-Sen il temsilcisi Halil İbrahim Temiz açıklama



( SİVAS )- Sivas’ta bir grup sivil toplum kuruluşu temsilcisi, bildiri yayımlayan 103 emekli amiral hakkında suç duyurusunda bulundu SİVAS



- Sivas’ta bir grup sivil toplum kuruluşu temsilcisi, bildiri yayımlayan 103 emekli amiral hakkında suç duyurusunda bulundu. Sivas’ta Adalet Sarayı önünde toplanan Memur-Sen il temsilcisi Halil İbrahim Temiz ve üyeler, geçtiğimiz günlerde bildiri yayınlayan 103 emekli amiral hakkında basın açıklamasında bulundu. Açıklamada, milletin iradesinin yanında, vesayet zihniyetin karşısında olduklarını belirten Temiz, millete muhtıra verilen dönemlerden kalmış köhne bir zihniyetin hazırladığı bu açıklamayla, Türk Silahlı Kuvvetleri dahil olmak üzere devletin kurumlarının milletin hizmetinde olmasından duyulan rahatsızlığı açık ettiğini söyledi.



Temiz, Sivas Adalet Sarayı önünde yaptığı açıklamada, "Kendisini millet iradesinin üzerinde gören bir grup emekli amiral vesayet dönemlerine özlem duyan bir açıklama yayınladılar. Millete muhtıra verilen dönemlerden kalmış köhne bir zihniyetin hazırladığı bu açıklamayla, Silahlı Kuvvetler dahil olmak üzere devletin kurumlarının milletin hizmetinde olmasından duyulan rahatsızlık açık edildi. Milletin inancından, iradesinden, medeniyet değerlerinden kopmuş, millete yabancılaşmış bir zihniyetin taşıyıcısı olan bu asker emeklilerinin aktif görevde oldukları dönemde neye ve kime hizmet ettiklerini gayet iyi biliyoruz. Amiral eskilerinin bu açıklaması, Silahlı Kuvvetler bünyesinden vesayetçileri ayıklama, hainleri temizleme politikasının doğruluğunu teyit ve tekit etmiştir. Vesayet virüsünden kurtulamamış, ihanet zehrini damarlarından atamamış bir kısım mütekait askerin sözde beka endişesi kisvesiyle siyasete müdahale etme cüretleri, milletin gözünde ihanetin, akılsızlığın ve ahlaksızlığın göstergesidir" dedi.

"Suç duyurusunda bulunduk" Temiz, amiraller hakkında suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, "Bizler Sivas Sivil Toplum Kuruluşları Platformu olarak milletin iradesine karşı bir müdahale hevesi olarak gördüğümüz bu açıklamaya ve bu açıklamaya imza atanlar hakkında suç duyurusunda bulunduk. Hazırladığımız dilekçeyi savcılığa teslim etmek için bir araya geldik. Millet olarak, irademize uzanmak isteyen elin ve arkasındakilerin ortaya çıkarılmasını, yargılanmasını, cezalandırılmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

(MK-GF-Y)



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