SİVAS - Sürücülerden birisinin aracında sıkıştığı kazada 4 kişi yaralandı
- Kaza yapan otomobiller - Otomobilinde sıkışan sürücü - Sağlık ekiplerinin sürücüye müdahalesi - İtfaiyenin gelmesi - Sürücüyü sıkıştığı yerden çıkarma çalışması - Sürücünün kurtarılması ve sedyeye alınması - Yaralı anne ve çocuğu - Sağlık ekiplerinin çocuğu kontrol etmesi - Yaralılara ambulansta yapılan müdahale - Diğer otomobildeki yaralıya yapılan müdahale - Yaralıların Şarkışla Devlet Hastanesi getirilişi Sivas 'ta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralıSİVAS (AA) - Sivas 'ın Şarkışla ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.Ufuk Akkaya (34) idaresindeki 58 AAG 317 plakalı otomobil, Kayseri - Sivas kara yolu Sanayi Sitesi Kavşağı'nda Sait Atalay (67) yönetimindeki 38 ZV 061 plakalı otomobille çarpıştı.Kazada sürücüler ile Seda Akkaya (32) ve 4 yaşındaki oğlu Bekir yaralandı.Yaralılar, Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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