Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Güncel
SİVAS - Sünnet düğünü konvoyundaki otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Temmuz 2021 Pazar günü yayınlandı
SİVAS - Sünnet düğünü konvoyundaki otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı

SİVAS - Sünnet düğünü konvoyundaki otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı

- Şarampole devrilen otomobil - Yaralıların ambulanslara taşınması - 112 Acil sağlık araçlarının olay yerinden ayrılması Sivas 'ta sünnet düğünü konvoyundaki otomobil şarampole devrildi: 3 yaralıSİVAS (AA) - Sivas 'ta otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.Osman Aslan'ın kullandığı, sünnet düğünü konvoyundaki 60 BG 782 plakalı otomobil,Kızılkavraz köyü köprü girişinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.Kazada, otomobildeki Abdullah Soylu (70) ile İrem (20) ve Gülşah Aslan (41) yaralandı.Kazayı görenlerin haber vermesiyle bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Ambulanslarla Sivas 'taki hastanelere kaldırılan yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis Hastane Sünnet Düğünü Polis Ekipleri Köprü 

İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı