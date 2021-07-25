SİVAS - Sünnet düğünü konvoyundaki otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı
- Şarampole devrilen otomobil - Yaralıların ambulanslara taşınması - 112 Acil sağlık araçlarının olay yerinden ayrılması Sivas 'ta sünnet düğünü konvoyundaki otomobil şarampole devrildi: 3 yaralıSİVAS (AA) - Sivas 'ta otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.Osman Aslan'ın kullandığı, sünnet düğünü konvoyundaki 60 BG 782 plakalı otomobil,Kızılkavraz köyü köprü girişinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.Kazada, otomobildeki Abdullah Soylu (70) ile İrem (20) ve Gülşah Aslan (41) yaralandı.Kazayı görenlerin haber vermesiyle bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Ambulanslarla Sivas 'taki hastanelere kaldırılan yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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