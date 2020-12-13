SİVAS - Sokaklar boş kaldı

- Boş cadde ve sokaklar - Polis ekiplerinin kimlik ve evrak kontrolü - Fırınlarda ekmek yapımıSİVAS - Sivas 'ta Kovid - 19'la mücadele kapsamında hafta sonunu kapsayan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.İhtiyaçlarını karşılamak için dışarıya çıkan az sayıda vatandaşın, kısıtlama kapsamı dışında kalan fırın ve marketlerden alışveriş yaptığı gözlendi.Polis ekipleri, İnönü Bulvarı, Mevlana Caddesi ve Paşabahçe Mesire Alanı yolunda kurulan uygulama noktalarından geçen araçları durdurarak kimlik ve evrak kontrolü yaptı.
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