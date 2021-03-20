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20 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
SİVAS - Sokak sanatçıları Aşık Veysel'i türkülerle andı

SİVAS - Sokak sanatçıları Aşık Veysel'i türkülerle andı

- Sokak sanatçılarının görüntüsü - Vatandaşlardan görüntü - Belediye Başkanı Hilmi Bilgin açıklama - AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci açıklama Sivas 'ta sokak sanatçıları Aşık Veysel'i türkülerle andıSİVAS (AA) - Sivas 'ta sokak sanatçıları, Aşık Veysel Şatıroğlu'nun ölümünün 48. yılı dolayısıyla 10 ayrı noktada ünlü halk ozanının unutulmaz eserlerini seslendirdi. Sivas Belediyesince, Aşık Veysel'in ölüm yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlik kapsamında, İstasyon ve Atatürk caddelerinde belirlenen 10 ayrı noktada sokak sanatçıları ünlü ozanın unutulmaz eserlerini söyledi.

AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, AK Parti İl Başkanı Hakan Aksu ve protokol üyeleri de sokak sanatçılarının okuduğu türkülere eşlik etti.Milletvekili Ekinci, belediyenin farklı bir etkinliğe imza attığını dile getirerek, yerel sanatçılarla Aşık Veysel türkülerini seslendirdiklerini söyledi.

Salgın nedeniyle bazı etkinlikleri yeni dönemin ruhuna uygun düzenlediklerini belirten Belediye Başkanı Bilgin de "İlimizin değeri Aşık Veysel Şatıroğlu'nu ölümünün 48. yılında sokak konserleri ile anmak istedik. Gönül isterdi ki pandemi bir an önce bitsin, bu programı daha coşkulu yapalım. Bugünü, dünyanın ihtiyacı olan barışı, sevgiyi önceleyecek şekilde analım istedik. Katılan tüm sanatçı arkadaşlara teşekkür ederim." dedi.
Protokol üyeleri, 10 ayrı noktadaki sokak sanatçılarını da ziyaret etti.

Sokak Sanatçıları 

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